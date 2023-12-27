"Есть ли смысл в переходе на систему "весна" — "осень"? Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно. Чемпионаты Европы проводятся летом – да, ближайший мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Играть параллельно с Евро невозможно. Дискуссия о переходе на "весна-осень" сейчас не актуальна", - приводит слова Алаева "Чемпионат".
Напомним, что некоторые матчи 17-го и 18-го тура проводились на заснеженных полях, а футбольное поле в Воронеже, как отмечали эксперты, не соответствовало нормам. Нынешняя система "осень-весна" действует в РПЛ с сезона 2012/2013. После 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров и отстает от "быков" на шесть очков.
Алаев - о переходе на систему "весна-осень": говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно
Президент РПЛ Александр Алаев порассуждал о переходе на систему "весна-осень".
Фото: РФС