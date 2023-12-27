"Дзюба — трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог "Локомотиву" взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, нападающий Артем Дзюба пополнил состав московского "Локомотива" в январе этого года в качестве свободного агента. В активе 35-летнего форварда 33 матча за "железнодорожников", в которых он отметился 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Минувшим летом столичный клуб продлил контракт с Дзюбой до 30 июня 2024 года.
Генич: Дзюба - трансфер года в РПЛ
Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал лучший трансфер РПЛ в уходящем году.
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