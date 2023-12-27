"Какую-то пользу он приносит "Локомотиву", но особо не выделяется. Дзюба играет нестабильно. Это касается и всего "Локомотива". Команда чередует отличные матчи с безобразными", – цитирует Колоскова источник.
"Локомотив" после 18-ти туров занимает 4-е место. В активе "железнодорожников" 31 очко. Отставание от первого места составляет 7 очков. Дзюба в этом розыгрыше РПЛ забил 4 мяча и делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров команды с Максимом Глушенковым. Лучший бомбардир "Локо" с 6-ю мячами - Наир Тикнизян.
Источник: "РБ Спорт"
Колосков: Дзюба в этом сезоне особо не выделяется, это касается и всего "Локомотива"
Почетный президент РПЛ Вячеслав Колосков критически высказался о выступлении Артема Дзюбы и его команды в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"