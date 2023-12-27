"Файзуллаев — одаренный игрок, техничный. Сейчас не так много футболистов, которые смело лезут на соперника, идут обыгрывать один в один, а иногда и больше. Этот навык очень ценится. Главное — не заигрываться. Видно, что Файзуллаев любит мяч, любит с ним работать. В этом плане они с Хвичей похожи", - приводит слова тренера "РБ Спорт"
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА летом текущего года из узбекского "Пахтакора". На счету узбекского вингера 2+6 по системе гол+пас в 13-ти матчах чемпионата. Еще три ассиста Файзуллаев записал на свой счет в кубке России. По итогам осенне-зимней части сезона московские "армейцы" занимают 8-е место. В активе ЦСКА 28 очков после 18-ти туров.
Семин: Файзуллаев любит мяч, в этом они похожи с Хвичей
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил выступления вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в этом сезоне
Фото: официальный сайт ЦСКА