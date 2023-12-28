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Скворцов: Алип пригодился бы "Реалу"

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Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов отреагировал на слухи, связывающие игрока "Зенита" Нуралы Алипа с мадридским "Реалом".
Фото: "Чемпионат"
"Для Алипа это будет большой шанс заявить о себе, и для казахского народа хорошо – люди увидят хорошего футболиста и начнут по-другому относиться. Было бы здорово! Может быть, Алип пригодится по игре "Реалу". В любом случае будет тяжело, но потом он адаптируется. Нуралы – сильный футболист, я думаю, у него всё бы получилось там",- цитирует Скворцова источник.

Ранее СМИ сообщали об интересе мадридского "Реала" сразу к двум центральным защитникам "Зенита". Помимо Алипа, с "Реалом" связывают бразильца Роберта Ренана. Нуралы Алип перешел в "Зенит" из "Кайрата" в феврале 2022-го года. в январе 2023-го питерцы выкупили его контракт у казахстанского клуба за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне в активе Алипа 16 выходов на поле в составе "Зенита" в чемпионате.

Источник: "metaratings"

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