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Алаев: в УЕФА рекордное число представителей из России. Раньше такого не было

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отношениях между РФС и УЕФА.
Фото: официальный сайт УЕФА
"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России, мне кажется, что раньше такого не было. УЕФА приглашают нас на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие", - приводит слова Алаева "СЭ"

Ранее Российский Футбольный Союз единогласно принял решение о невыходе из состава УЕФА. Напомним, что активно обсуждалась гипотеза о разрыве отношений между российским футболом и УЕФА с последующим переходом России в Азиатскую Конфедерацию Футбола.

Алаев УЕФА
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