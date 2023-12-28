"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России, мне кажется, что раньше такого не было. УЕФА приглашают нас на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие", - приводит слова Алаева "СЭ"
Ранее Российский Футбольный Союз единогласно принял решение о невыходе из состава УЕФА. Напомним, что активно обсуждалась гипотеза о разрыве отношений между российским футболом и УЕФА с последующим переходом России в Азиатскую Конфедерацию Футбола.
Алаев: в УЕФА рекордное число представителей из России. Раньше такого не было
Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отношениях между РФС и УЕФА.
Фото: официальный сайт УЕФА