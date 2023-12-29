- Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в "Спартак", нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным - и уже приезжает в Россию в топ-клуб.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом прошлого года. До этого испанский специалист работал в швейцарском "Базеле", который тренировал с февраля по июнь 2022 года. По итогам прошлого сезона "красно-белые" под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне московская команда занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах. Отставание от призовой тройки на данный момент составляет два балла.
Источник: "Чемпионат"
Юран: чтобы попасть в "Спартак", мне нужно годами что-то доказывать. Не понимаю этого
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал, что не знает, как в России попасть в топ-клуб.
Фото: "Матч ТВ"