- Команда-открытие 2023 года? "Краснодар", потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а ещё у них был финал Кубка России. Это говорит о том, что "Краснодар" вышел на новый уровень, - передаёт слова Алаева Sport24.
"Краснодар" начал 2023 год под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича, который возглавил чёрно-зелёных в январе 2023 года. Весной "быки" финишировали на шестом месте в Российской премьер-лиге и вышли в финал Кубка России. По итогам осенней части сезона-2023/2024 "Краснодар" находится в чемпионате России на первом месте с 2-очковым отрывом от "Зенита", набрав 38 очков в 18 матчах.
Алаев: клуб-открытие 2023 года - "Краснодар". Команда вышла на новый уровень
Президент РПЛ Александр Алаев назвал команду, которую считает открытием 2023 года.
Фото: ФК "Краснодар"