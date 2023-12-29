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Иван Карпов: ЦСКА продаст Арбузова “Балтике” за 20 млн руб

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Полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время сменит клубную прописку.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, в ближайшее время игрок ЦСКА Ярослав Арбузов будет продан в калининградскую “Балтику” за 20 млн рублей. Отмечается, что у московского клуба останется право выкупить полузащитника обратно.

Напомним, 19-летний Ярослав Арбузов в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах московского ЦСКА в чемпионате России. Он не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 100 тысяч евро.

Источник: соцсети журналиста Ивана Карпова

ЦСКА Арбузов Балтика
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