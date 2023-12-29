– Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом! Впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке.
Напомним, московский “Спартак” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 30 баллов. Он занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые успешно преодолели групповой этап. Они вышли в четвертьфинал Пути РПЛ.
Источник: Metaratings
Пруцев: впереди у “Спартака” много работы, нам нужно становиться сильнее
Футболист “Спартака” Данил Пруцев обратился к болельщикам московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"