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Пруцев: впереди у “Спартака” много работы, нам нужно становиться сильнее

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Футболист “Спартака” Данил Пруцев обратился к болельщикам московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом! Впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке.

Напомним, московский “Спартак” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 30 баллов. Он занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые успешно преодолели групповой этап. Они вышли в четвертьфинал Пути РПЛ.

Источник: Metaratings

Спартак Пруцев
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