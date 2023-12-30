"Если говорить о футболистах, то открытием 2023 года стал Файзуллаев. Он радует своими действиями, сейчас он играет первой скрипкой - создает моменты и реализовывает их. С точки зрения селекции ЦСКА очень грамотно сработал", - цитирует Алдонина "Чемпионат".
Аббосбек Файзуллаев, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в московский ЦСКА в летнее трансферное окно из "Пахтакора". Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. 20-летний хавбек сыграл за "армейцев" в российской Премьер-лиге 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В 5 играх Кубка России футболист сборной Узбекистана отдал три голевых ассиста.
Алдонин: Файзуллаев – открытие 2023 года
Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин назвал игрока, которого считает открытием уходящего года.
Фото: ПФК ЦСКА