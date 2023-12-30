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Романцев: Квинси Промес — лучший легионер

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев назвал Квинси Промеса лучшим легионером РПЛ в 2023 году.
Фото: ФК "Спартак"
"Квинси Промес — лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде", - цитирует Романцева "СЭ".

Напомним, что Олег Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1991 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Квинси Промес провел 21 матч за "красно-белых" в текущем сезоне и отметился 8-ю голами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голландца в шесть миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. После 18-ти туров "Спартак" располагается на пятой строчке и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Романцев Промес
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