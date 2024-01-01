- Зачем называю Артёма "дедом"? А сколько ему лет? По сравнению с другими игроками они с Гильерме уже ветеранчики. Но опытные, опытные, которые помогают команде. Текущая форма Дзюбы? Он в основном играет во всех матчах. Он первый номер в нападении. Артём всегда помогает против прессинга. У нас всегда есть опция - заброс на Дзюбу, когда он цепляется за мяч и скидывает его нашим быстрым игрокам, - передаёт слова Магкеева "КП".
35-летний экс-нападающий московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Артём Дзюба с февраля 2023 года выступает за столичный "Локомотив". В осенней части текущего сезона форвард принял участие в 20 матчах "железнодорожников" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных паса.
38-летний голкипер Маринато Гильерме выступает за "Локомотив" с августа 2007 года. В текущем сезоне на его счету 5 матчей в Кубке России, в которых вратарь пропустил 5 голов, дважды оставшись "сухим".
Магкеев: Дзюба с Гильерме уже ветеранчики. Но Артём первый номер в нападении "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал о роли в команде 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"