"Факел" играет на пределе своих возможностей, но их уровень повышается. С каждой победой к ним приходит уверенность. У "Оренбурга" есть нестандартные футболисты. Команда держится на них. По игре "Оренбург" должен остаться в РПЛ. У "Ахмата" ситуация сложнее.
По итогам первой части чемпионата России "Ахмат" и "Оренбург" расположились в зоне стыковых матчей на 13-м и 14-м местах соответственно. В активе "Ахмата" 17 очков в 18-ти матчах, у "Оренбурга" - на два очка меньше. "Факел" и "Урал" расположились выше в таблице с 21-м и 19-ю очками. Главными претендентами на прямой вылет остаются "Балтика" (13 очков) и "Сочи" (11 очков).
Источник: "РБ Спорт"
Ринат Билялетдинов: "Оренбург" должен остаться в РПЛ. У "Ахмата" ситуация сложнее
Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился прогнозом о борьбе за сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон в весенней части чемпионата.
Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"