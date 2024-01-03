По информации All Transfer, московский ЦСКА согласовал с Грамом 4-летний контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро в год. В ближайшее время тунисец официально станет игроком "армейцев".
Алаа Грам провел 10 матчей за "Сфаксьен" в текущем сезоне и отличился тремя забитыми мячами. В марте 2023 года центральный защитник дебютировал за сборную Туниса и провел за национальную команду два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Напомним, что ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. Столичный клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
ЦСКА согласовал условия контракта с защитником тунисского "Сфаксьена" Грамом
Московский ЦСКА согласовал условия контракта с защитником Грамом.
Фото: Global Look Press