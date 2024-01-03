"Сейчас мы хотим добиваться положительного результата в каждой игре. Конечно, желательно попасть в первую восьмерку и вообще забраться как можно выше. Мы прекрасно помним самые успешные результаты клуба. Понимаем, как болельщики этого хотят", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
Напомним, что "Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России после 18-ти сыгранных туров. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" всего на девять очков. Подопечные Игоря Осинькина заняли последнее место в группе Кубка России с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом" и выбыли из борьбы за трофей. После зимней паузы самарцы сыграют с "Ростовом", который располагается на одиннадцатой строчке.
Спортдир "Крыльев Советов": конечно, желательно попасть в первую восьмерку и вообще забраться как можно выше
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко порассуждал о целях клуба на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"