- Маринато - легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности, - цитирует представителя пресс-службы "Локомотива" Sport24.
Ранее в футбольном информпространстве появилась информация о возможном переходе 38-летнего голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме в "Сочи".
Гильерме выступает за красно-зелёных с 2007 года. В текущем сезоне на счету экс-голкипера сборной России бразильского происхождения 5 матчей в Кубке России, в которых он пропустил 5 мячей. Действующее соглашение Маринато с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2024 года, его оценочная трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
Пресс-служба "Локомотива": любая информация о продаже Гильерме не соответствует действительности
В пресс-службе "Локомотива" опровергли информацию о возможном переходе 38-летнего вратаря Маринато Гильерме в "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"