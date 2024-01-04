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Пресс-служба "Локомотива": любая информация о продаже Гильерме не соответствует действительности

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В пресс-службе "Локомотива" опровергли информацию о возможном переходе 38-летнего вратаря Маринато Гильерме в "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
- Маринато - легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности, - цитирует представителя пресс-службы "Локомотива" Sport24.

Ранее в футбольном информпространстве появилась информация о возможном переходе 38-летнего голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме в "Сочи".

Гильерме выступает за красно-зелёных с 2007 года. В текущем сезоне на счету экс-голкипера сборной России бразильского происхождения 5 матчей в Кубке России, в которых он пропустил 5 мячей. Действующее соглашение Маринато с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2024 года, его оценочная трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Локомотив Гильерме Сочи Российские трансферы
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