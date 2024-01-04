- Дух победителя все-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат. "Спартак" выиграл один раз, но у них все это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом. В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу. У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается все ниже и ниже.
"Спартак" завершил осеннюю часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги на пятой строчке в турнирной таблице. "Красно-белые" набрали 30 очков в 18 сыгранных матчах и отстают от лидирующей тройки на два очка. До "Краснодара", идущего на первом месте, команду Гильермо Абаскаля отделяет восемь баллов. В этом сезоне москвичи одержали 9 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей на данный момент составляет +3 (27:24). После зимней паузы "Спартак" сыграет в гостях против действующего чемпиона России - "Зенита", в рамках 19-го тура первенства страны. Матч пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по местному времени.
Источник: Metaratings
Широков - о "Спартаке": только в их мечтах и воспоминаниях они были когда-то великим клубом
Бывший хавбек "Спартака" Роман Широков считает, что у "красно-белых" нет менталитета победителей.
Фото: "СЭ"