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Аленичев: "Краснодар" является реальным претендентом на чемпионство

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Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о лидерстве "Краснодара" в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Я впечатлен их игрой и тем, как она поменялась. Если раньше "Краснодар" старался играть в яркий атакующий футбол, то сейчас они стали действовать более прагматично, думать о результате игры, а не о ее красоте. Может быть, игра стала более скучной, но с таким подходом "Краснодар" является реальным претендентом на чемпионство", - приводит слова Аленичева "ТАСС".

Напомним, что Владимир Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в прошлом сезоне, где уступил в серии послематчевых пенальти московскому ЦСКА. После 18-ти туров нынешнего сезона "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают "Зенит" на два очка. Команда Владимира Ивича заняла третье место в группе Кубка России с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН" и сыграет с "Химками" в Пути Регионов.

Аленичев Краснодар
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