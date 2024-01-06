Сообщается, что израильский клуб готов продать игрока. "Маккаби" намеревается выручить за него 5 млн евро. Пока "Локомотив" предлагал 1 млн евро.
31-летний защитник сперва выступал в Сенегале, а затем перебрался в Европу. Там он поиграл в Норвегии и Бельгии. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Источник - "Чемпионат"
"Чемпионат": "Маккаби" хочет получить у "Локомотива" 5 млн евро за Сека
Московский "Локомотив" продолжает интересоваться защитником "Маккаби" из Хайфы Абдулайе Сека.