Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Фрозиноне
2 - 3 2 3
МонцаЗавершен
Лечче
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
Фиорентина1 тайм

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Челси
4 - 0 4 0
Престон Норт ЭндЗавершен

Кубок Испании

Новости
Луго
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
Эльче
0 - 2 0 2
ЖиронаЗавершен
Арандина
23:30
Реал МадридНе начат

"Чемпионат": "Маккаби" хочет получить у "Локомотива" 5 млн евро за Сека

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Локомотив" продолжает интересоваться защитником "Маккаби" из Хайфы Абдулайе Сека.
Сообщается, что израильский клуб готов продать игрока. "Маккаби" намеревается выручить за него 5 млн евро. Пока "Локомотив" предлагал 1 млн евро.

31-летний защитник сперва выступал в Сенегале, а затем перебрался в Европу. Там он поиграл в Норвегии и Бельгии. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Источник - "Чемпионат"

Локомотив Маккаби Хайфа Сека Трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится