Как информирует источник, полузащитник “Динамо” Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Ранее сообщалось о том, что российский футболист близок к переходу в “Маккаби”. Ожидается, что он подпишет контракт с клубом из Хайфы на 3,5 года.
Напомним, Лесовой выступает за “Динамо” с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Москвы рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства
Российский футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой собирается получить гражданство другой страны.
Фото: РИА Новости