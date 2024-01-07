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Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

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Российский футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой собирается получить гражданство другой страны.
Фото: РИА Новости
Как информирует источник, полузащитник “Динамо” Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Ранее сообщалось о том, что российский футболист близок к переходу в “Маккаби”. Ожидается, что он подпишет контракт с клубом из Хайфы на 3,5 года.

Напомним, Лесовой выступает за “Динамо” с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Москвы рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.

Источник: Sport24

Динамо Лесовой Российские трансферы Маккаби Хайфа
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