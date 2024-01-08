"Краснодар" закончил первую часть сезона в статусе лидера РПЛ? Это показывает всем командам, что конкурировать с "Зенитом" в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идёт достаточно хорошо. Правда, "Краснодар" идёт ещё лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у "быков" больше", - приводит слова Зырянова "Матч ТВ".
Константин Зырянов выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год. Полузащитник провел 51 матч за сборную России и является бронзовым призером Евро-2008. Напомним, что "Краснодар" после 18-ти туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "быков" в шесть очков. После зимней паузы лидер чемпионата сыграет с казанским "Рубином", а команде Сергея Семака предстоит матч со "Спартаком".
Зырянов - о лидерстве "Краснодара": это показывает всем командам, что конкурировать с "Зенитом" в принципе можно
Экс-игрок петербургского "Зенита" Константин Зырянов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"