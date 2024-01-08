"Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать", - приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Нигматуллин в текущем сезоне провел за "Пари НН" 17 игр, в которых пропустил 15 мячей и 7 раз оставил свои ворота "сухими". Ранее голкипер выступал за "Урал", "Химки" тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов. Волжане занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров. В активе команды Сергея Юрана 24 очка.
Артур Нигматуллин: мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ
Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин прокомментировал свою игру в первой части сезона.
Фото: "Пари НН"