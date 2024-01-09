- Кого я считаю самым талантливым российским футболистом из своей команды? Многих: Умяров, Маслов были очень хороши. Но в то же время были и более опытные - Соболев, Джикия. Зобнин - вообще фантастический игрок. Джикия потерял место в старте и может покинуть "Спартак"? О нынешнем времени мне сложно судить. А в моё Джикия был капитаном. То есть вы понимаете, насколько он был важен для нас, - приводит слова Тедеско "СЭ".
38-летний немецкий главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско возглавлял московский "Спартак" с октября 2019 года по май 2021 года. 30-летний центральный защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия выступает за столичный клуб с января 2017 года.
В текущем сезоне Джикия утратил место в основном составе "Спартака", сыграв в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий. Георгий не выходил на поле в матчах Российской премьер-лиги после 2 сентября 2023 года, во всех турнирах - после 4 октября 2023 года.
Тедеско: в моё время Джикия в "Спартаке" был капитаном - вы понимаете, насколько он был важен для нас
Экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о самом талантливом российском игроке красно-белых во время своей работы в клубе.
Фото: ФК "Спартак"