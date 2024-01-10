Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для "Зенита". Меня такой трансфер не удивит, ведь в Саудовской Аравии могут предложить более выгодные условия, чем в «Зените» да и самим петербуржцам могут заплатить хорошие деньги за трансфер. Вполне нормальная ситуация в мировом футболе, когда игрок выбирает более выгодные финансовые условия и меняет из-за этого клубную прописку", - заявил Деменко.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах колумбийского форварда "Зенита" проявили заинтересованность клубы из чемпионата Саудовской Аравии. В текущем сезоне Матео Кассьера провел в РПЛ 16 матчей и забил в них 14 голов, что делает его лучшим бомбардиром турнира. В активе ближайших преследователей - 8 голов.
Перед стартом весенней части сезона "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: Уход Кассьерры может стать проблемой для "Зенита"
Футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал слухи о возможном отъезде Матео Кассьеры из "Зенмта" в Саудовскую Аравию.
Фото: официальный сайт "Зенита"