"Никто из "Спартака" по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара. Только некоторые агенты, связанные с клубом, звонили мне", - приводит слова Мартиновича Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к форварду "Бенфики" Петару Мусе. В текущем сезоне 25-летний хорват провел за "орлов" 23 матча во всех турнирах и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Мусу в 8 миллионов евро.
Агент Мусы: никто из "Спартака" по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара
Футбольный агент Милан Мартинович, представляющий интересы игрока Петара Мусы, рассказал о возможном переходе своего клиента в "Спартак".
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