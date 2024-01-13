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"Чемпионат": полузащитник ЦСКА Арбузов прибыл на медосмотр "Балтики"

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Хавбек столичного ЦСКА Ярослав Арбузов приехал на медицинское обследование игроков "Балтики".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, атакующий полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медобследование футболистов "Балтики", которое проходит в одной из клиник Москвы.

20-летний Арбузов является воспитанником академии "армейцев". В текущем сезоне хавбек провел на поле всего 8 минут в 2 матчах российской Премьер-лиги. Также на счету футболиста 100 минут в двух играх Кубка России, за которые игрок отметился одним забитым голом.

Источник: "Чемпионат"

Арбузов ЦСКА Балтика Российские трансферы
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