Как сообщает источник, атакующий полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медобследование футболистов "Балтики", которое проходит в одной из клиник Москвы.
20-летний Арбузов является воспитанником академии "армейцев". В текущем сезоне хавбек провел на поле всего 8 минут в 2 матчах российской Премьер-лиги. Также на счету футболиста 100 минут в двух играх Кубка России, за которые игрок отметился одним забитым голом.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": полузащитник ЦСКА Арбузов прибыл на медосмотр "Балтики"
Хавбек столичного ЦСКА Ярослав Арбузов приехал на медицинское обследование игроков "Балтики".
Фото: ПФК ЦСКА