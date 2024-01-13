Sport24: "Факел" предложил контракт игроку "Ростова" Тугареву

Воронежский "Факел" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Тугарева и уже предложил игроку контракт.

Фото: РПЛ

По информации Sport24, "Факел" хочет приобрести полузащитника "Ростова" Романа Тугарева, воронежцы уже предложили игроку контракт на 2,5 года с понижением зарплаты. Игрок взял время на размышление.



В текущем сезоне Тугарев провел за команду Валерия Карпина 12 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 900 тысяч евро, а его контракт с "Ростовом" рассчитан до конца 2025 года. Напомним, что южане ушли на зимнюю паузу, занимая одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.