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Sport24: "Факел" предложил контракт игроку "Ростова" Тугареву

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Воронежский "Факел" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Тугарева и уже предложил игроку контракт.
Фото: РПЛ
По информации Sport24, "Факел" хочет приобрести полузащитника "Ростова" Романа Тугарева, воронежцы уже предложили игроку контракт на 2,5 года с понижением зарплаты. Игрок взял время на размышление.

В текущем сезоне Тугарев провел за команду Валерия Карпина 12 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 900 тысяч евро, а его контракт с "Ростовом" рассчитан до конца 2025 года. Напомним, что южане ушли на зимнюю паузу, занимая одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Ростов Факел Тугарев Российские трансферы
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