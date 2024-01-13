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Филимонов: менять Абаскаля бесполезно — шило на мыло. В "Спартаке" тренеры меняются, а результат остаётся такой же

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Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов высказался о главном тренере "красно-белых" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом сезоне удаётся следить за "Спартаком", но команда не блещет. К сожалению, всё не очень хорошо. Менять Абаскаля бесполезно — шило на мыло. В "Спартаке" тренеры меняются, а результат остаётся такой же. Не знаю, какого тренера нужно найти, чтобы команда уверенно показывала результаты и добивалась побед", - цитирует Филимонова "Чемпионат".

Филимонов становился шестикратным чемпионом и обладателем Кубка России в составе "Спартака". Голкипер провел 16 матчей за сборную России и завершил карьеру игрока в 2020 году. Напомним, что Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером сезона-2022/2023. После 18-ти туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с петербургским "Зенитом".

Спартак Филимонов Абаскаль
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