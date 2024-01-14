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Филимонов: "Зенит" идёт к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может

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Экс-игрок "Спартака" Александр Филимонов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом сезоне РПЛ происходит то, что и прогнозировалось. "Зенит" идёт к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может. "Краснодар" — не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса", - цитирует Филимонова "Чемпионат".

Напомним, что "Зенит" в зимнее трансферное окно приобрел нападающего "Палмейраса" Артура, центрального защитника "Флуминенсе" Нино и полузащитника "Краснодара" Ахметова. "Быки" же оформили переход полузащитника "Крус Асуля" Кевина Кастаньо. После 18-ти туров команда Сергея Семака отстает от команды Владимира Ивича в турнирной таблице российского чемпионата на два очка. После зимней паузы действующий чемпион сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Филимонов Зенит Краснодар
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