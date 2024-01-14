"Речь о продлении контракта с Гойковичем пока не шла. Были новости, что футболист якобы хочет прекратить с нами сотрудничество и уйти из клуба, но сам игрок приедет на сборы и желает остаться в "Оренбурге". Поэтому по его будущему никаких вопросов нет", - цитирует Еремякина Sport24.
Гойкович в текущем сезоне провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт центрального защитника с "Оренбургом" рассчитан до конца текущего сезона, рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Команда ушла на зимнюю паузу, занимая четырнадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. Также ранее в СМИ появилась информация о том, что "Оренбург" может покинуть Лукас Вера.
Президент "Оренбурга" сообщил, что клуб на данный момент не ведет переговоры о продлении контракта с Гойковичем
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о продлении контракта с Гойковичем.
Фото: ФК "Оренбург"