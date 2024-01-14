Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
ЖиронаНе начат
Кадис
18:15
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Кальяри
17:00
БолоньяНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Боруссия М
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
15:00
ЛорьянНе начат
Брест
17:00
МонпельеНе начат
Нант
17:00
КлермонНе начат
Метц
17:00
ТулузаНе начат
Гавр
19:05
ЛионНе начат
Ланс
22:45
ПСЖНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

"Ростов" выложил фото Роналдо в экипировке клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразилец Роналдо уже находится в расположении "Ростова".
Футбольный клуб "Ростов" поделился фотографией 23-летнего новичка команды Роналдо. Бразилец перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" за 2 миллиона евро и стал первым новичком клуба в зимнее трансферное окно.



Роналдо стал лишь вторым легионером в нынешнем составе "Ростова". Первый, иранец Махаммад Мохеби, сейчас представляет сборную своей страны на Кубке Азии. После 18-ти туров чемпионата России "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 21 очко. В первом матче после возобновления сезона "Ростов" примет на своем поле самарские "Крылья Советов".

Источник: Telegram-канал ФК "Ростов"

Роналдо Ростов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится