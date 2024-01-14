Футбольный клуб "Ростов" поделился фотографией 23-летнего новичка команды Роналдо. Бразилец перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" за 2 миллиона евро и стал первым новичком клуба в зимнее трансферное окно.
Роналдо стал лишь вторым легионером в нынешнем составе "Ростова". Первый, иранец Махаммад Мохеби, сейчас представляет сборную своей страны на Кубке Азии. После 18-ти туров чемпионата России "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 21 очко. В первом матче после возобновления сезона "Ростов" примет на своем поле самарские "Крылья Советов".
Источник: Telegram-канал ФК "Ростов"
"Ростов" выложил фото Роналдо в экипировке клуба
Бразилец Роналдо уже находится в расположении "Ростова".