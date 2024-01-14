- Очень хорошее решение для Ненахова. Для "Локомотива"? Не очень вижу в нём игрока основного состава в защите у одного из лидеров российского футбола. Ему немножко не хватает тактической грамотности. Очень часто Ненахов неоправданно нарушает правила, что иногда приводит к удалению или опасным штрафным. Безусловно, это минус. Так, конечно, у него все данные есть. Если он со всеми этими моментами справится, то вырастет в защитника основного состава. Но сейчас есть там и посильнее ребята: например, Сильянов, который тактически действует более грамотно.
На сегодняшний день Ненахов - игрок ротации состава. Ротация тоже нужна, поэтому "Локомотив" правильно поступил, продлив контракт с этим футболистом. Но, если бы Ненахов ушёл, не думаю, что это была бы большая потеря для команды.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов - о продлении контракта с Ненаховым: Для "Локомотива" не было бы потерей, если бы он ушел
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением об информации о продлении контракта московского клуба с защитником Максимом Ненаховым до июня 2028 года.
Фото: официальный сайт "Локомотива"