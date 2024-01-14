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A22 - о клубах из РПЛ в Суперлиге: доступ будет открытым для всех

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Компания А22 Sports, работающая над созданием Суперлиги, прокомментировала возможное участие в турнире российских клубов.
Фото: Getty Images
"Доступ в европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, Европейский суд признал незаконными действия УЕФА по воспрепятствованию создания Суперлиги, заявив, что у УЕФА нет монополии на проведение европейских клубных турниров. Запуск проекта намечен на 2025-й год. Главными сторонниками создания турнира являются мадридский "Реал", "Барселона" и "Наполи".

Ранее руководство футбольного клуба "Урал" заявило об отказе от участия в Суперлиге.

Источник: "СЭ"

Суперлига
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