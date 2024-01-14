- Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50 на 50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного, - цитирует Аленичева Sport24.
32-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес в текущем сезоне сыграл 21 матч за красно-белых во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 8 результативными передачами. На зимнюю паузу в Российской премьер-лиге "Спартак" ушел на пятом месте с 30 очками в 18 матчах, отставая от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.
Аленичев: Промес - единственный футболист, у которого были бы шансы заиграть в "Спартаке" 90-х. И то вряд ли
Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава красно-белых не затерялся бы в "Спартаке" 90-х годов.
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