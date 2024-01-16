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Metaratings: Акбашев и "Ростов" прекратили сотрудничество, игрок переходит в "Факел"

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По информации Metaraitings, Роман Акбашев и «Ростов» приняли решение о разрыве трудового договора, футболист продолжит свою карьеру в «Факеле».
Фото: ФК "Факел"
На сегодняшний день 32-летний полузащитник находится на сборах в ОАЭ вместе с «Ростовом», однако в скором времени он отправится в Турцию, где присоединится на правах свободного агента к «Факелу». Данную информацию опубликовал Metaraitings.

Ранее футболист уже выступал за воронежцев, в составе «огнеопасных» Роман провел 108 матчей, отметился 22 голами и 22 ассистами. В футболе «Ростова» Акбашев появился на поле в 12 противостояниях, однако не смог записать на свой счет голевых действий.
Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.

Российские трансферы Ростов Факел Акбашев
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