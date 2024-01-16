Как сообщает «СЭ», 22-летний Севикян успешно завершил медицинский осмотр в «Ференцвароше», дальше все зависит от самих клубов. На данный момент трансфер не оформлен.
Вчера, 15 января, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в беседе с «СЭ» рассказал, что стороны обсуждают потенциальные выплаты от возможной перепродажи футболиста.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Эдгар поучаствовал в 18 матчах и записал на свой счет 4 гола. Действующее трудовое соглашение между Севикяном и «Пари НН» рассчитано до конца сезона 2024/25.
"СЭ": полузащитник "Пари НН" Севикян прошел медосмотр для трансфера в "Ференцварош"
Хавбек «Пари НН» Эдгар Севикян в ближайшее время может перейти в «Ференцварош». Футболист успешно прошел медосмотр.
Фото: Чемпионат