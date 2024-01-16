- Пошел ли я на понижение зарплаты ради этой аренды? Не буду разглашать условия контракта. Если я в "Сочи", значит, меня все полностью устраивает. Город красивый, хорошие стадион и команда. Сейчас самое главное выполнить задачу, которая стоит перед клубом.
Напомним, в воскресенье, 14 января, "Сочи" официально объявил об аренде центрального защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова до конца текущего сезона. За "барсов" футболист будет выступать под вторым игровым номером.
В этом сезоне Чистяков принял участие в 8 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах, провел на поле суммарно 414 минут и не отметился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Чистяков: пошел ли я на понижение зарплаты? Если я в "Сочи", значит, меня все полностью устраивает
Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал арендное соглашение с "Сочи".
Фото: Sport24