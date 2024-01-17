– Не верьте тому, что пишет турецкая пресса. Мой друг сообщил эту новость. Могу сказать, что в ней есть преувеличение. Сейчас это все около слухов.
Ранее издание Sabah опубликовало информацию о том, что полузащитник сборной России и московского “Локомотива” Антон Миранчук готов перейти в турецкий “Бешикташ”. Сообщалось, что хавбек запросил у стамбульцев зарплату в три миллиона евро в год.
Напомним, действующее трудовое соглашение Антона Миранчука с московским “Локомотивом” рассчитано до июня 2024 года.
Источник: “СЭ”
Журналист Дикме – о согласии Миранчука перейти в “Локомотив”: это все около слухов
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме опроверг информацию о том, что полузащитник “Локомотива” Антон Миранчук согласился перейти в “Бешикташ”.
Фото: "Матч ТВ"