Матчи Скрыть

Грушевский: трансфер Кругового - блестящая работа руководства ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Юморист Михаил Грушевский, являющийся болельщиком ЦСКА, поделился мнением о трансфере защитника Данила Кругового из "Зенита".
Фото: личный архив Михаила Грушевского
"ЦСКА проявил себя блестящее, подписав Кругового. Хотя трудно судить о текущей форме игрока, необходимость усиления левого фланга обороны для армейцев была явной. Этот трансфер демонстрирует блестящую работу руководства ЦСКА", - заявил Грушевский.

ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником "Зенита" до лета 2028-го года. Круговой прибудет в стан "армейцев" летом в статусе свободного агента. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 30-го июня 2024-го года. После объявления трансфера стало известно, что Круговой исключен из состава основной команды "Зенита".

Всю весеннюю часть сезона защитник проведет в "Зените-2" во Второй лиге.

Источник: "Матч ТВ"

Грушевский Круговой ЦСКА Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится