"ЦСКА проявил себя блестящее, подписав Кругового. Хотя трудно судить о текущей форме игрока, необходимость усиления левого фланга обороны для армейцев была явной. Этот трансфер демонстрирует блестящую работу руководства ЦСКА", - заявил Грушевский.
ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником "Зенита" до лета 2028-го года. Круговой прибудет в стан "армейцев" летом в статусе свободного агента. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 30-го июня 2024-го года. После объявления трансфера стало известно, что Круговой исключен из состава основной команды "Зенита".
Всю весеннюю часть сезона защитник проведет в "Зените-2" во Второй лиге.
Источник: "Матч ТВ"
Грушевский: трансфер Кругового - блестящая работа руководства ЦСКА
Юморист Михаил Грушевский, являющийся болельщиком ЦСКА, поделился мнением о трансфере защитника Данила Кругового из "Зенита".
Фото: личный архив Михаила Грушевского