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Помазун - о спаде "Урала": нам просто не везло

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Голкипер столичного ЦСКА, ныне выступающий на правах аренды за «Урал» Илья Помазун, поделился своими мыслями относительно неудачного старта команды в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
По словам вратаря, команда из Екатеринбурга хорошо провела предсезонные сборы, имела неплохой старт, но со временем что-то пошло не так. При этом Илья считает, что нынешнюю ситуацию в таблице коллективу по силам исправить в будущем.

«Без поражений не бывает побед. Где-то нам просто не везло. Возьмем игры с «Факелом» или «Ахматом»: мы владели инициативой, а в итоге счет не в нашу пользу», - передает слова Помазуна источник.

Напомним, что на данный момент «Урал» располагается на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны вылета его отделает всего 2 очка.

Источник: "Чемпионат"

Помазун Урал ЦСКА
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