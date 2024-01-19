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В эквадорском "Эмелеке" сообщили о согласовании контракта с Нобоа

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Директор по связям с общественностью эквадорского "Эмелека" Карлос Усатеги сообщил о достигнутых договоренностях с Нобоа.
Фото: "Матч ТВ"
"Клуб согласовал контракт с Нобоа", - приводит слова Усатеги "РИА Новости". Трансфер может состояться в ближайшие выходные.

Кристиан Нобоа провел за "Сочи" в текущем сезоне 14 матчей во всех турнирах, отметившись 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Южане после 18-ти туров занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Ранее полузащитник выступал за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего эквадорца в один миллион евро.

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