"Клуб согласовал контракт с Нобоа", - приводит слова Усатеги "РИА Новости". Трансфер может состояться в ближайшие выходные.
Кристиан Нобоа провел за "Сочи" в текущем сезоне 14 матчей во всех турнирах, отметившись 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Южане после 18-ти туров занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Ранее полузащитник выступал за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего эквадорца в один миллион евро.
В эквадорском "Эмелеке" сообщили о согласовании контракта с Нобоа
Директор по связям с общественностью эквадорского "Эмелека" Карлос Усатеги сообщил о достигнутых договоренностях с Нобоа.
Фото: "Матч ТВ"