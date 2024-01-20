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Умяров - об интересе "Кадиса" к Абаскалю: когда будет какая-то конкретика, можно будет реагировать

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал интерес испанского "Кадиса" к главному тренеру "красно-белых" Гильермо Абаскалю.
Фото: ФК "Спартак"
"Новости — это новости. Когда будет какая-то конкретика, можно будет реагировать", - цитирует Умярова "СЭ". Сегодня, 20-го января, в СМИ появилась информация о том, что испанский "Кадис" рассматривает Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

Напомним, что испанский специалист возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством московский клуб стал бронзовым призером российского чемпионата сезона-2022/2023. После 18-ти туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы столичный клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Спартак Умяров Абаскаль
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