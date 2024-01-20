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Игрок "Спартака" Игнатов: шесть недель хватит, чтобы набрать оптимальную форму до матча с "Зенитом"

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал выход команды из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
"Вернулся, чтобы готовиться к сборам. Думаю, что шесть недель отпуска это много. Уже соскучились по тренировкам, все хотели вернуться к обычному ритмы жизни. Шесть недель хватит, чтобы набрать оптимальную форму до матча с "Зенитом". Если говорить про моё состояние, то оно неплохое", - приводит слова Игнатова "Чемпионат".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. "Зенит" располагается на втором месте с отставанием от лидера в два очка. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургской командой в рамках 19-го тура чемпионата России. Московский клуб не обыгрывал действующего чемпиона в рамках РПЛ с осени 2017 года. Предыдущая встреча команд завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.

Спартак Игнатов
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