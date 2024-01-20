- Нет, это не правда. Какие-то агентские игры? Да. Чтобы набить ему цену? Да. Он никуда не уйдёт. Здесь разыгрывается комбинация. Какой-то журналист написал, это же не "Кадис" сказал: "Мы его хотим". Позвоните в "Кадис", спросите: "Вы хотите Абаскаля?" Они скажут: "Нет". Это ерунда. Абаскаль сейчас проводит сбор со "Спартаком" для чего? Чтобы на два месяца пришёл кто-то другой, кто не проводил сбор? - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что руководство выступающего в Ла Лиге "Кадиса" рассматривает 34-летнего испанского главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в качестве кандидата на пост наставника команды. Сегодня, 20 января, стало официально известно об увольнении начинавшего с "Кадисом" текущий сезон Серхио Гонсалеса.
Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. По итогам осенней части текущего сезона "Спартак" набрал 30 очков в 18 матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице пятое место.
Селюк: Абаскаль из "Спартака" никуда не уйдёт. Здесь разыгрывается комбинация
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе испанского "Кадиса" к главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю.
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