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Радимов: "Спартак" не делает трансферов, потому что у команды будет новый тренер

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Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал отсутствие новичков в зимнее трансферное окно в "Спартаке".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я не отказываюсь от своей мысли, что весной "Спартак" начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах. А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли", - сказал Радимов.

Единственным новым футболистом в зимнее трансферное окно в "Спартаке" остается вернувшийся из аренды из минского "Динамо" Даниил Зорин. Испанский тренер Гильермо Абаскаль руководит "Спартаком" с лета 2022-го года. В текущем сезоне под его руководством "красно-белые" набрали 30 очков в 18-ти матчах чемпионата и занимают 5-е место в турнирной таблице.

Недавно в СМИ появилась информация об интересе к Абаскалю со стороны испанского "Кадиса". Новый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал недавно заявил, что клубу необходимо совершить несколько исходящих трансферов, поскольку в составе команды слишком много игроков.

Источник: "РБ Спорт"

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