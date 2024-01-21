"Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в "Спартаке". Ромка разбирается в футболе", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 20 января, в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский "Кадис". Александр Мостовой рассматривался на пост главного тренера красноярского "Енисея". После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Мостовой: Широков прав - конечно, я бы смог заменить Абаскаля в "Спартаке"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подтвердил слова Романа Широкова о том, что он мог бы заменить Абаскаля в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"