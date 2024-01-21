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Мостовой: Широков прав - конечно, я бы смог заменить Абаскаля в "Спартаке"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подтвердил слова Романа Широкова о том, что он мог бы заменить Абаскаля в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
"Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в "Спартаке". Ромка разбирается в футболе", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, что вчера, 20 января, в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский "Кадис". Александр Мостовой рассматривался на пост главного тренера красноярского "Енисея". После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Мостовой Абаскаль Широков
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