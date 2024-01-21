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Президент "Урала" Иванов - о продлении контракта с Гончаренко: еще рано об этом говорить

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
"Контракт не обсуждали. Еще рано об этом говорить. Не переживайте. Приступим — все у нас с Виктором Михайловичем будет нормально", - цитирует Иванова "РИА Новости".

Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. Ранее белорусский специалист работал в "Краснодаре", ЦСКА и "Уфе". После 18-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Ахматом", который располагается на 13-м месте.

Урал Иванов Гончаренко
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