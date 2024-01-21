- На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более, мы видим, насколько активны "Зенит" и "Краснодар" - футболисты приобретаются, состав усиливается. Это команды, которые действительно ставят себе самые высокие задачи. У ЦСКА же пока с этим делом не всё получается. Сейчас ещё начинают ходить разговоры, что часть футболистов, которая получает меньше игрового времени, хочет покинуть команду. Сложная ситуация намечается у "армейцев", - цитирует Хомуху Legalbet.
ЦСКА по итогам осенней части текущего сезона занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. В текущее трансферное окно красно-синие выкупили за 300 тысяч евро трансфер 22-летнего нападающего "Балтики" Тамерлана Мусаева, а также подписали контракт с 25-летним левым защитником "Зенита" Данилом Круговым, который присоединится к команде летом 2024 года."
"Зенит" в ходе зимнего трансферного окна подписал контракты с атакующими полузащитниками Ильзатом Ахметовым, Артуром и Педро, а также центарльным защитником Нино, затратив на их покупку около 30 миллионов евро. "Краснодар" усилился опорным полузащитником Кевином Кастаньо за 7,3 миллиона евро.
Хомуха: "Зенит" и "Краснодар" усиливают состав, у ЦСКА не получается. "Армейцы" больше всех нуждаются в трансферах
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал текущую ситуацию с составом красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА