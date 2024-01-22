По словам бывшего члена комитета РФС по этике, ему непонятна шумиха вокруг данного перехода, так как футболист не являлся ключевым для «Зенита» и вряд ли сходу своей игрой подарит ЦСКА чемпионский титул.
«Надо еще понять, попадет ли он в основу ЦСКА. А в «Зените», я уверен, его уход и вовсе не заметили», - передает слова Созина «Чемпионат».
Напомним, что Круговой подписал трудовое соглашение с ЦСКА. Игрок перейдет в состав «армейцев» по истечению контракта с «Зенитом» в июне 2024 года. В ответ на решение футболиста уйти подобным образом руководство «сине-бело-голубых» отправило Данила доигрывать сезон со второй командой.
Созин: в "Зените" не заметили уход Кругового
Экс-член комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин поделился своим мнением относительно перехода Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
Фото: "РИА Новости"