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Созин: в "Зените" не заметили уход Кругового

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Экс-член комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин поделился своим мнением относительно перехода Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
Фото: "РИА Новости"
По словам бывшего члена комитета РФС по этике, ему непонятна шумиха вокруг данного перехода, так как футболист не являлся ключевым для «Зенита» и вряд ли сходу своей игрой подарит ЦСКА чемпионский титул.

«Надо еще понять, попадет ли он в основу ЦСКА. А в «Зените», я уверен, его уход и вовсе не заметили», - передает слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что Круговой подписал трудовое соглашение с ЦСКА. Игрок перейдет в состав «армейцев» по истечению контракта с «Зенитом» в июне 2024 года. В ответ на решение футболиста уйти подобным образом руководство «сине-бело-голубых» отправило Данила доигрывать сезон со второй командой.

Созин Зенит ЦСКА Круговой Российские трансферы
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